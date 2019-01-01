  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فدا: تسليم "د.الأشقر" لإسرائيل جريمة كبرى

الجمعة 07 يونيو 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الجمعة، الادارة الأمريكية تسليمها د. عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، وحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة بعد سنوات طويلة من الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية عليه.

وأكدت فدا في بيانٍ لها، على أن هذه الخطوة الامريكية تأتي في سياق الانحياز الأمريكي مع دولة الاحتلال والعداء المطلق لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، التي أقرها المجتمع الدولي.

وقال، إنّ الانحياز الامريكي من خلال هذه الخطوة يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني من الادارة الأمريكية وعدم القبول بها حكماً وحيداً في عملية السلام الشرق أوسطية، والتي تعثرت طويلاً.

وطالب، الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بضرورة تحمّل مسئولياتها في التدخل السريع للإفراج الفوري عن الدكتور المناضل الأشقر وضمان عدم المساس به وتعرض حياته لأي خطر.

#فدا

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم العالم الفلسطيني "عبد الحليم الأشقر" للاحتلال الإسرائيلي

ميلادينوف يهاتف اشتية ويطالبه بوقف الزيادة على رواتب الوزراء فورا والتحقيق فيها

اشتية يوجه رسالة هامة للشعب الفلسطيني حول الازمة المالية التي تمر بها السلطة

جنرال إسرائيلي : الدخول إلى غزة أمر ممكن و يجب القتال داخل القطاع

بموافقة الاردن وبعض دول الخليج .. هذا ما قامت به اسرائيل مؤخرا قرب الاقصى

بالصور والفيديو.. مواطنون يعتدون على فني أشعة في مستشفى حكومي بالخليل

جيش الاحتلال يزعم إطلاق قذائف من سورية باتجاه الجولان

الأخبار الرئيسية

17672

أمريكا تطلب من إسرائيل الاستعداد لتلقي صواريخ من ثلاث جبهات

إعادة تقديم مشروع قانون أميركي يُخصص 50 مليون دولار سنوياً للفلسطينيين

شاب يقتل عمته طعناً ويصيب والده بجراح في الزاوية غرب سلفيت

u

تقرير : ايران تسعى لتسليح الفلسطينيين في الضفة الغربية

الرجوب: نتنياهو كاذب وما يحدث عار في جبيننا جميعا وهذا ما تم النقاش فيه مع حماس والمصريين!