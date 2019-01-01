فدا: تسليم "د.الأشقر" لإسرائيل جريمة كبرى

رام الله / سما /

أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الجمعة، الادارة الأمريكية تسليمها د. عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، وحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة بعد سنوات طويلة من الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية عليه.

وأكدت فدا في بيانٍ لها، على أن هذه الخطوة الامريكية تأتي في سياق الانحياز الأمريكي مع دولة الاحتلال والعداء المطلق لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، التي أقرها المجتمع الدولي.

وقال، إنّ الانحياز الامريكي من خلال هذه الخطوة يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني من الادارة الأمريكية وعدم القبول بها حكماً وحيداً في عملية السلام الشرق أوسطية، والتي تعثرت طويلاً.

وطالب، الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بضرورة تحمّل مسئولياتها في التدخل السريع للإفراج الفوري عن الدكتور المناضل الأشقر وضمان عدم المساس به وتعرض حياته لأي خطر.