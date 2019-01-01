7 أطعمة تمنع الخرف

وكالات / سما /

هناك أطعمة إن تناولتها باستمرار تساعدك على الوقاية من مرض الخرف.

ويرتبط الخرف بتراجع في قدرات الدماغ على القيام ببعض الأنشطة المعرفية وتراجع قدرات الذاكرة، ويصيب هذا المرض حوالي 50 مليون شخص حول العالم، كما يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بحسب منظمة الصحة العالمية.

1. السمك

الأطعمة البحرية غنية بالفيتامينات المهمة لصحة الإنسان مثل سمكة "Salvelinus" في سيبيريا ويعتبر غنيا بالأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا 3"، ومن جهة أخرى، ينصح العلماء بتناول حصتين على الأقل من السمك أسبوعيا على اختلاف أنواعها من أجل الحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات.

2. المكسرات

تناول 10 غرامات من الفول السوداني يوميا يحسن أداء الذاكرة بنسبة 60 في المائة، ويقي من الخرف.

والمكسرات بشكل عام غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين الصحة المعرفية.

كما ينطبق الأمر على حبوب مثل الشوفان والذرة والأرز البني.

3. الأوراق الخضراء

تؤخر الأوراق الخضراء كالسبانخ والهندباء، ضمور خلايا الدماغ، والسبانخ غنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين "K" والفولات واللوتين التي تقوي المخ وتحميه من ضرر الجذور الحرة.

4. التوت والفراولة

تحتوي الفراولة والتوت على العديد من العناصر المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تبطئ ضمور الخلايا المعرفية بالدماغ.

5. فيتامين بي

أظهرت تجربة على مجموعة ممن يعانون من ضعف الإدراك المعتدل وجود استجابة مشجعة عقب تناول فيتامينات بي.

6. الكاكاو

يعتقد أن مشروب الكاكاو له تأثير على الأعصاب، بمعنى آخر قد يكون قادرا على إنقاذ أو استعادة أو تجديد الخلايا ووظائف الجهاز العصبي.

واستخدام الشوكولاته الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو تحسن مناعة الجسم البشري وتزيد من نشاط الدماغ.

7. أفوكادو

تحتوي الأفوكادو على فيتامين "K" والدهون المفيدة التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ.

ومن المهم معرفة أن تأثيرها الإيجابي لا ينعكس على الدماغ فقط بل على الجسم بأكمله.