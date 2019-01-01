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كاكا يرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

الجمعة 07 يونيو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاكا يرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية


وكالات / سما /

تحدث الأسطورة البرازيلية ريكاردو إديسون كاكا صانع ألعاب ميلان الإيطالي وريال مدريد السابق عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن هذا العام 2019.

ورشح ريكاردو كاكا الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا لتحقيق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2019، لما قدمه من أداء كبير مع الردز هذا الموسم.

وقاد فيرجيل فان دايك ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أداء كبير قدمه المدافع الهولندي وكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وصرح ريكاردو إديسون كاكا قائلاً:” تناقشت انا وأصدقائي وأخي كان معنا، عن من هو يستحق الحصول عمل جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم هذا العام”.

وتابع كاكا حديثه قائلاً:” أعتقد أن فيرجيل فان دايك يجب أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، لقد قدم موسم رائع في الدوري وأيضاً في دوري أبطال أوروبا وتوج مجهوداته باللقب”.

#كاكا #الكرة الذهبية

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