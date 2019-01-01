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لاعب برشلونة السابق يقترب من الرجوع للدوري الإسباني

الجمعة 07 يونيو 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب برشلونة السابق يقترب من الرجوع للدوري الإسباني


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية, عن تخطيط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم التشيلي أليكسيس سانشيز جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، طالب إدارة النادي بضم سانشيز خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، بسبب قدراته الكبيرة، وسابق خبرته بالدوري الإسباني مع برشلونة، قبل الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي ومنه إلى اليونايتد.

وأوضحت "صن", أن إدارة "الروخي بلانكوس" تواصلت مع لاعب اليونايتد للتفاوض معه حول الانضمام للفريق في الموسم المقبل، ليكون خليفة المهاجم الإسباني دييغو كوستا الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

يشار إلى أن عقد سانشيز يمتد مع اليونايتد حتى صيف عام 2022، وشارك في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

#برشلونة #الدوري الإسباني

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