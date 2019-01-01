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صفقة هازارد إلى الريال تمت وهذه تفاصيلها

الجمعة 07 يونيو 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة هازارد إلى الريال تمت وهذه تفاصيلها


وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام إنكليزية أن ناديي تشلسي اللندني وريال مدريد الإسباني أنجزا، الخميس، تفاصيل انتقال النجم البلجيكي إدين هازارد من الأول للثاني.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار).

وتربط التقارير الصحافية منذ أشهر بين هازار (28 عاما) وريال، وتعززت في الآونة الأخيرة مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى صفوف النادي الإسباني، وعزمه على الشروع في عملية إعادة بناء وتعزيز تشكيلته، بعد الموسم المخيب للنادي الملكي على الصعيدين المحلي والقاري.

وكشفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن الناديين أنجزا اليوم تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الدولي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بينهما في الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال عرض بداية دفع مبلغ 88 مليون جنيه للتعاقد مع هازارد، لكنها أوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تصل إلى حدود 130 مليونا متى أضيفت إليها الحوافز والمكافآت.

وكان ريال مدريد أنجز رسميا منذ بداية الصيف الحالي صفقتين، تمثلتا بالمدافع البرازيل إدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت الألماني.

#هازارد

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