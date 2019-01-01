فيديو.. هولندا تقصي إنجلترا وتتأهل إلى نهائي دوري أمم أوروبا

وكالات / سما /

حقق منتخب هولندا فوزاً مهماً ومثيراً على حساب نظيره إنجلترا وفاز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما بالبرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وتأهل منتخب هولندا رسمياً إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الأولى عام 2019 لمواجهة منتخب البرتغال على ملعب دراجاو بمدينة بورتو يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو.

وقدم الفريقين مباراة كبيرة ومثيرة للغاية استحقا عليها الثناء، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء الدفاعية هى التي حسمت الأمور لصالح منتخب هولندا بقيادة مدربه الوطني رونالد كومان.

وبدأ اللقاء سريعاً من جانب المنتخبين، ولكن باستحواذ أكبر على الكرة لصالح منتخب هولندا ولكن بدون خطورة، حتى دخل منتخب هولندا أجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 31 وقع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في خطأ كبير وعرقل الإنجليزي ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء ليتحصل الأخير على ركلة جزاء سددها بنجاح معلناً تقدم إنجلترا بالنتيجة.

وحاول منتخب هولندا جاهداً في إعادة الأمور لمجاريها قبل نهاية الشوط الأول ولكنه فشل لتنتهي الفترة الأولى بتقدم إنجليزي بهدف نظيف.

ودخل منتخب هولندا الشوط الثاني بقوة وسرعة أكثر باحثاً عن الهدف الأول له والتعادل والذي تأخر حتى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وترجم منتخب هولندا سيطرته وضغطه في الشوط الثاني على إنجلترا ونجح بتسجيل هدف التعادل في وقت مهم جداً عن طريق ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام.

وصحح ماتياس دي ليخت خطأه في الشوط الأول عندما تسبب بركلة جزاء سجل من خلالها منتخب إنجلترا هدفه الأول عن طريق ماركوس راشفورد.

وواصل دي ليخت تألقه بالركنيات والضربات الرأسية وسجل هدف هولندا التعادل برأسية عن طريق ضربة ركنية من صناعة ممفيس ديباى.

لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1-1، لتتجه المباراة إلى الاشواط الإضافية والتي شهدت حسم منتخب هولندا المباراة لصالحه بهدفين عن طريق كوينسي بروميس مستغلاً أخطاء لاعبي منتخب إنجلترا.

وضرب منتخب هولندا بهذا الفوز موعداً في اللقاء النهائي أمام منتخب البرتغال مستضيف الأدوار النهائية لنسخة بطولة دوري أمم أوروبا الأولى، يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو.