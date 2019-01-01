حنا: القضية الفلسطينية هي قضية كافة الاحرار في عالمنا

رام الله / سما /

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من لجنة التضامن الايرلندي الفلسطيني والذين يزورون الاراضي الفلسطينية في هذه الايام تضامنا مع شعبنا ومع مدينة القدس بشكل خاص .

و رحب حنا بزيارة الوفد حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر كما انها تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياته .

وقال حنا بأن الفلسطينيين هم اوفياء لاصدقائهم المنتشرين في سائر ارجاء العالم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او العرقية او خلفياتهم الثقافية ، فالقضية الفلسطينية لها طابع اممي وهي قضية كافة الاحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والمدافعين عن حقوق الانسان .

وتمنى للوفد زيارة ناجحة للارضي الفلسطينية مؤكدا بأن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية رغما عن كل الضغوطات والمؤامرات التي تستهدفهم وتستهدف عدالة قضيتهم .

وتحدث حنا عن قطاع غزة المحاصر وابرز معاناة اهلنا هناك بنوع خاص كما تحدث عن القدس وما تتعرض له متحدثا عن سياسات الاحتلال التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده .