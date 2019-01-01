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أبو بكر: حكومة الاحتلال تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم

الجمعة 07 يونيو 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تأخذ منحنى خطير جدا وغير مسبوق، بهدف تفريغهم من محتواهم الوطني والإنساني، وخلق حياة يومية لهم في غاية التعقيد.

وكشف اللواء أبو بكر في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تجند كل طاقاتها لخلق واقع جديد في سجون ومعتقلات الاحتلال، حيث تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم، حتى أن ذلك أصبح مساحة تنافسية بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأضاف: "يوميا هناك اقتحامات للسجون والمعتقلات، كما أنه يتم نقل عدد كبير من المعتقلين من سجن لآخر، حيث لا يرغب الاحتلال في مشاهدة أي نوع من الاستقرار في صفوف الحركة الأسيرة، وما حدث في سجن عسقلان ليلة العيد من تعليمات الإدارة وشرطة السجن بعدم إحياء عيد الفطر يؤكد عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال".

وحيا اللواء أبو بكر الأسرى والأسيرات والمحررين وعائلاتهم، وهنأهم بحلول العيد، متمنيا أن يأتي العام المقبل وهم بيننا جميعا، وقد تحققت إرادتنا بالحرية والاستقلال.

#قدري أبو بكر #حكومة الاحتلال

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