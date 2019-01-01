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وفاة 17 شخصاً من جنسيات مختلفة بحادث سير في دبي

الجمعة 07 يونيو 2019 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 17 شخصاً من جنسيات مختلفة بحادث سير في دبي


وكالات

أعلنت شرطة دبي، مساء الخميس، أن 17 شخصا لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية على إحدى الطرق.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة، وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضافت شرطة دبي، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى. مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأردفت شرطة دبي، أن "سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره، ويعاني من إصابات متوسطة، أنه لا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد".

ووصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، "الحادث بالمفجع المأساوي الذي أدى لوفاة أناس أبرياء".

ودعا المري يدعو السائقين للانتباه أثناء القيادة، مضيفا: "أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة كما حدث مساء اليوم، وأدى لوفاة ١٧ شخصا من جنسيات مختلفة".

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