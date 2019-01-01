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هنيّة يعزّي نصر الله بوفاة شقيقته

الجمعة 07 يونيو 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنيّة يعزّي نصر الله بوفاة شقيقته


غزة / سما /

بعث اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بوفاة شقيقته، أمس الخميس.

وجاء في رسالة هنية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ببالغ الحزن والرّضا والتسليم، خبر وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، شقيقتكم، الحاجة زكية عبد الكريم نصر الله، رحمها الله تعالى رحمة واسعة"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وأعرب هنيّة في رسالته عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهمكم وسائر أهلها وذويها، جميل الصبر وحسن العزاء.

#هنيّة #تعزية #نصر الله

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