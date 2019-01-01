تقرير : ايران تسعى لتسليح الفلسطينيين في الضفة الغربية

وكالات

أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، يحيى رحيم صفوي، إن بلاده تسعى لـ "تسليح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية"، مضيفًا أن "إيران تضع على أجندتها تسليح الضفة الغربية بعدما فشلت في نقل تقنية الصواريخ لها". بحسب ما أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف صفوي "على الرغم من أن إيران لم تنجح بعد في نقل معادلة الصواريخ إلى الضفة الغربية، إلا أنه من الواضح أن القضية مدرجة في الأجندة الإيرانية تحت إشراف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، الذي يستمر في توجيه قادة الحرس الثوري في هذا الإطار، وخاصة قوة القدس".

وأكد أنه يوجد "المزيد والمزيد من الدلائل على أن النظام الصهيوني سيختفي من المنطقة"، مضيفًا أن خامنئي قال إن "إسرائيل لن ترى في السنوات الخمس والعشرين المقبلة".

وأشار صفوي الى أن "الدعم الإيراني للفلسطينيين هو أحد المبادئ الأساسية للثورة الإسلامية وسيستمر حتى يتم محو النظام الصهيوني والحركة الصهيونية ".

وأكد أن "استراتيجية تسليح الضفة الغربية على سلم الأولويات بناء على تعليمات المرشد الأعلى، وأن الجهاد المقدس المسلح أصبح الآن أكثر شعبية في كل من غزة والضفة الغربية"، مشيرًا الى أن "الفلسطينيين لديهم الآن ترسانة من الصواريخ للرد على أي هجوم إسرائيلي".