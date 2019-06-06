الجهاد تدين تسليم أمريكا العالم الفلسطيني "الأشقر" لإسرائيل

غزة / سما /

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الخميس، بيانا صحفيا حول تسليم الولايات المتحدة الأمريكية، العالم الفلسطيني والمرشح السابق للرئاسة د. عبد الحليم الأشقر، إلى إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

تسليم الدكتور عبد الحليم الاشقر دليل آخر على انعدام العدالة والتواطؤ الامريكي

تدين حركة الجهاد الاسلامي بشدة قيام السلطات الامريكية بتسليم البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الاشقر للكيان الاسرائيلي .



إن هذه الخطوة العدائية للشعب الفلسطيني ، تعكس مدى الشراكة في العدوان على شعبنا بين الاحتلال والولايات المتحدة وتربصهما بأبناء شعبنا واستهدافهما لقياداته ونخبه العلمية والسياسية . وهي خطوة تدلل كذلك على انعدام العدالة وانحطاط القيم الحقوقية لدى الادارة الامريكية، التي تمعن في تجاوز قيم العدالة بتسليم البروفيسور عبد الحليم الأشقر بعد قضائه مدة حكم دام 11 عاما في سجونها.

إننا ندعو لتضافر الجهود من أجل حرية البروفيسور عبد الحليم الاشقر وحمايته من البطش الصهيو أمريكي.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الخميس 2 شوال 1440هـ، 2019/6/6م