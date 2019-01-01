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الاحتلال يطارد مركبة ويشدد من اجراءاته التعسفية شمال الخليل

الخميس 06 يونيو 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطارد مركبة ويشدد من اجراءاته التعسفية شمال الخليل


الخليل / سما /

 طاردت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مركبة فلسطينية على مدخل بلدة بيت امر شمال الخليل، بدعوى عدم انصياع سائقها للتوقف وفراره من المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت امر، طاردت مركبة فلسطينية بدعوى عدم انصياع سائقها للتوقف، ما ادى الى دهسه مواطنة كانت تمر بالمنطقة، ومن ثم فر من المكان.

وادعى الاحتلال بعد استيلائه على المركبة بأنه وجد بداخلها "معدات قتالية".

واشار المصادر الى ان قوات الاحتلال اغلقت المنطقة وشرعت بإجراءات تعسفية بحق المواطنين.

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