الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين تسليم الدكتور الأشقر للاحتلال

غزة /سما/

أدانت الجبهة الشعبية القيادة العامة، اليوم الخميس، تسليم الولايات المتحدة الأمريكية مرشح الرئاسة الفلسطينية السابق د. عبد الحليم الأشقر للاحتلال الإسرائيلي بعد قضاء 11عاماً في السجون الأمريكية.

وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها، اليوم، أن تسليم الولايات المتحدة، الدكتور عبد الحليم الأشقر للاحتلال الإسرائيلي يعتبر تساوق أمريكي إسرائيلي على حقوق شعبنا ونضالاته.

وشددت أن ذلك يعتبر تكريساً للإنحياز الأمريكي للاحتلال، ويأتي في إطار التساوق الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا ونضالاته.

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الاحتلال "الصهيوأمريكي" المسؤولية الكاملة عن حياته وتطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عنه. وفق البيان.