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أكثر من 76 ألف طالب وطالبة يتوجّهون لامتحان "الإنجاز" السبت المقبل

الخميس 06 يونيو 2019 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 76 ألف طالب وطالبة يتوجّهون لامتحان "الإنجاز" السبت المقبل


غزة / سما/

يتوجه 76130 طالبًا/ةً، صباح السبت المقبل الموافق 8 يونيو، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الامتحانات العامة واجتماع لجنة مديري التربية والتعليم، أن وزارته أنهت كل الاستعدادات لعقد الامتحان.

ولفت الوزير عورتاني إلى أنّ عدد الطلبة الممتحنين في الدورة الأولى، خلال العام الحالي، في محافظات الضفة بالفروع كلها 44486 طالبًا/ة، وفي غزة 31360 طالبًا/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 284 طالبًا/ة. وسيتوزع الطلبة على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا و قطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ونوّه الوزير إلى أنّ أكثر من 10000 معلم/ة سيتولون عمليات المراقبة، في حين سيتولى أكثر من 2000 معلم/ة عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تمّ الانتهاء من كل التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان. منوهًا إلى أنّ الوزارة كانت أجرت الامتحان العملي لمبحث التكنولوجيا، وللمباحث المهنية قبل فترة وجيزة.

وأكّد عورتاني أن الوزارة ستواكب- وعبر لجنة الامتحانات العامة- مجريات عقد الامتحان أولًا بأول؛ وستوفر كل ما من شأنه إنجاح عقده، لافتا إلى أنه سيتم إيفاد موظفي الإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم للإشراف على عقد الامتحان في المدارس الفلسطينية في الخارج، والتي تدرس المنهاج الفلسطيني.

يشار الى أن هذا العام هو الأول الذي يتقدم فيه الطلبة للامتحان في مباحث المنهاج الفلسطيني الجديد، الذي طُبق في المدارس في عامه الأول.

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