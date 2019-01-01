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فلسطين تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا

الخميس 06 يونيو 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا


موسكو /سما/

تشارك دولة فلسطين في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 23 تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، والذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء دول وحكومات وخبراء في مجالات الاقتصاد والسياسة.

وتشارك فلسطين في المنتدى بوفد من القطاعين العام والخاص يرأسه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وبمشاركة فاعلة لسفير دولة فلسطين في روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل.

ويسعى الوفد الفلسطيني من خلال المشاركة في هذا المنتدى ومن خلال اللقاءات التي سيجريها على هامشه، إلى تعزيز علاقات التعاون وتكريس عناصر الشراكة وتشجيع الاستثمار في دولة فلسطين مع الدول المشاركة .

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