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جنرال إسرائيلي: إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن ولكن!!

الخميس 06 يونيو 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن ولكن!!


غزة / سما /

قال نائب رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد يائير غولان، إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن.

وفي مقابلة له على القناة العبرية السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".

وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".

وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح".

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