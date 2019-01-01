هنية يعقب على تسليم واشنطن العالم الفلسطيني الأشقر للاحتلال الاسرائيلي!

غزة / سما/

عقب رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، اليوم الخميس، على تسليم السلطات الامريكية للعالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر للاحتلال بعد اعتقاله 11 عام في السجون الامريكية.

وقال هنية في بيان صدر عنه، "كلّفنا مكاتب العلاقات السياسية في الحركة بإجراء الاتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة للعمل على متابعة قضية المرشح الرئاسي الأخ د عبد الحليم الأشقر لتأمين إطلاق سراحه وعودته إلى أهله وذويه، بعد أن أمضى أحد عشر عامًا في السجون الأمريكية وعامين من الإقامة الجبرية".

وأضاف: ندين إعلان الادارة الأمريكية تسليمه للاحتلال ونعتبرهمخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

وتابع: نحمّل الإدارة الأمريكية وقيادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة د. الاشقر.