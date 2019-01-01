رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة للشعب الفلسطيني حول الازمة المالية التي تمر بها السلطة

رام الله / سما /

وجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رسالة هامة إلى الشعب الفلسطيني حول الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقال اشتية في رسالته الموجهة للشعب الفلسطيني : "أحيي فيكم هذه الروح المعنوية العالية من رجال أمن ومدنيين وجميع العاملين في مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: بدون أدنى شك نحن في أزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الأسرى وعائلات الشهداء.

وتابع: رفضنا تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس توجه إلى القمة العربية والإسلامية طالبا منهم تفعيل شبكة الأمان المالي العربية "أملين أن يستجيب العرب لمطلبنا هذا". وفق حديثه.

أوضح أنه تم التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وضع اسرائيل امام مسؤولياتها في هذا الأمر؛ "لأن هذا مخالف لاتفاق باريس"، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك في الاشهر الماضية، مبينا أنها ستستمر في ذلك.

واستطرد رئيس الوزراء قائلا : "الوضع بالنسبة لنا صعب لكن سنبقى اوفياء لاسر الاسرى وعائلات الشهداء"، منوها إلى أن "هذا الضغط المالي جزء من حرب مالية تشنها علينا اسرائيل من اجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول ب صفقة القرن ".

واردف : "الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن يستسلم ولن يقبل إلا بما يشكل العدالة بالنسبة له، دولة مستقلة ذات سياة مترامية الأطراف عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وشدد اشتيه على أن "العاملين في الأراضي الفلسطينية، والفصائل ملتفون، والمشهد الوطني من أروع ما يكن وموحد خلف موقف الرئيس عباس الرافض لـصفقة القرن".

وقال رئيس الوزراء في ختام رسالته للشعب الفلسطيني : "مثل ما عبرنا ظروفا صعبة، أنا على ثقة، سنعبر هذا الظرف الصعب إلى الأفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج وكل ليل وراءه نهار".