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بالصور والفيديو.. مواطنون يعتدون على فني أشعة في مستشفى حكومي بالخليل

الخميس 06 يونيو 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور والفيديو.. مواطنون يعتدون على فني أشعة في مستشفى حكومي بالخليل


الخليل / سما /

اعتدى مواطنون، اليوم الخميس، على فني أشعة في مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن مواطنون اعتدوا على فني الأشعة صلاح أبو مارية في مستشفى عالية الحكومي بالخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسده.

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بدورها،  أدانت وزيرة الصحة مي كيلة الاعتداء على أحد الكوادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي من قبل خارجين عن القانون، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة المعتدين من خلال القانون، لرد اعتبار المواطن الفلسطيني أولا والقطاع الصحي ثانياً.

وقالت كيلة، في بيان صحفي، إن الاعتداء على فني الأشعة في المستشفى صلاح أبو مارية، أمس، يؤكد أن التصدي لمثل هذه الظاهرة يستلزم تدخل الجميع، بما فيه المجتمع المحلي.

وأضافت أن الطواقم الطبية قضت أيام العيد في خدمة المرضى، بعيداً عن عائلاتهم، فكان حرياً بمن اعتدى على فني الأشعة أبو مارية أن يقدم له الشكر لا أن يعتدي عليه بالضرب.

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