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العسيلي يتفق مع وزير التجارة الصربي على العمل لإنجاز اتفاقية تعاون

الخميس 06 يونيو 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع  نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا راسم ليايتش، على العمل على إنجاز وتوقيع اتفاقية تعاون، وتشكيل لجنة حكومية لإطلاق وتكريس أشكال التعاون في مجالات متعددة تهم البلدين.

كما تم الاتفاق على أن  يزور وزير الاقتصاد الوطني على رأس وفد يضم ممثلي القطاعين العام والخاص  العاصمة الصربية  بلغراد في أيلول/سبتمبر المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون وإطلاق أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، وإجراء حوارات موسعة.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة دولة فلسطين في فعاليات منتدى سان  بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الجديدة، والتي انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل.

#وزير الاقتصاد

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