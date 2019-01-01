تحديات غير متوقعة في الحياة الزوجية

وكالات / سما /

المعروف أن العلاقة الزوجية تواجه الكثير من التحديات والمعضلات التي قد تؤثر سلباً على استقرارها، لذلك لا بد أن يتعرف الزوجان على أهم التحديات التي قد تواجههما، وطرق حلها.



فيما يلي 5 تحديات غير متوقعة يمكن أن يواجهها الزوجان، حسب موقع "إم إس إن" الإلكتروني:



1- تدخل الآخرين

قد لا يتوقع الزوجان أن يكون لتدخل الأهل والأصدقاء في شؤونهما أثر سلبي على علاقتهما الزوجية، غير أن هذا التدخل عادة ما يؤدي إلى خلافات ومشاكل تؤدي بدورها إلى تهديد استقرار واستمرار زواجهما.



2- الشعور بالملل

قد يظن الكثير من الأزواج أن جذوة حبهما، وشغفهما ببعضهما البعض سيستمر طول العمر، غير أن مسؤوليات الحياة الزوجية، والتحديات التي يواجهانها، قد تشعرهما بالضجر والملل، وتؤدي إلى فتور مشاعرهما مع مرور الوقت، ولتجنب ذلك، على الزوجين، تجديد حبهما بنشاطات ترفيهية مشتركة، وأخذ استراحة بعيداً عن أعباء الحياة كلما لزم الأمر.



3- المقارنات

مقارنة الزوجين بين حياتهما وحياة أزواج آخرين، من أكبر التحديات التي تواجهها العلاقة الزوجية، لأن ذلك يؤدي إلى سخط الزوجين على حياتهما، ويفضي إلى اضطراب في المنزل، ومن هنا تبرز الحاجة إلى امتناع الزوجان عن مقارنات لا جدوى منها مع الآخرين، وبذل المزيد من الجهد لتحسين ظروفهما المعيشية.



4- المشاكل المادية

لا يمكن إغفال تأثير الشؤون المالية للأسرة على العلاقة الزوجية، إذ أنها عادة ما تؤدي إلى الخلافات بين الزوجين، لذا لا بد أن يضع الزوجان خطة مالية دقيقة وإتباعها لتجنب أي خلافات بينهما.



5- ضغط العمل

يرزح معظم الأزواج تحت ضغط هائل ناتج عن التزامهم بوظائفهم وأعمالهم، خاصةً إذا اضطرت الزوجة للعمل، ويتمثل حل هذه المشكلة في تعاون الزوجين، وتنظيم وقتهما للعناية بالأطفال، وأداء واجباتهما المنزلية.