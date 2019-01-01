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الآلاف ينضمون لحملة "الكعب العالي" في اليابان!

الخميس 06 يونيو 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف ينضمون لحملة "الكعب العالي" في اليابان!


وكالات / سما /

وقع آلاف اليابانيين على عريضة تطالب السلطات بإنهاء "قواعد اللباس المهني" التي تلزم النساء بارتداء كعب عال في المكاتب وورشات العمل.

وأنشأت العريضة اللافتة الشابة، يومي إيشيكاوا، التي أجبرت على ارتداء الكعب العالي في كل يوم، أثناء عملها في صالة العزاء، حيث بدأت احتجاجها عبر موقع "تويتر"، ليلقى دعما شعبيا كبيرا.

واشتهرت الحملة الأخيرة باسم، (KuToo#)، الذي اشتق من كلمة "Kutsu"، أي "حذاء" في اللغة اليابانية، وكذلك من كلمة "Kutsuu"، التي تعني "ألم".

وفي حديثها عن سبب إنشائها للعريضة، قالت يومي: "آمل أن تغير هذه الحملة العرف الاجتماعي، وألا يعتبر سلوك المرأة سيئا عندما ترتدي أحذية من دون كعب، مثل الرجال"، كما أضافت يومي أن مسؤولا رسميا بارزا قد أبدا تعاطفه مع قضيتها.

وعلى نحو عالمي، لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقام فيها حملة لتغيير "قواعد الزي" في أماكن العمل، حيث قامت، نيكولا ثورب، قبل ذلك، بإنشاء عريضة مشابهة في المملكة المتحدة، بعد أن طالبتها شركة PwC باتداء الكعب العالي خلال تواجدها في مكاتب الشركة، مع العلم أنها قد انتدبت من قبل شركة أخرى للعمل في PwC، وهي شركة Portico.

وفعلا، نجحت نيكولا آنذاك في تغيير قواعد شركة Portico، حيث أعلنت الأخيرة رسميا أنها قد سمحت للنساء بارتداء أحذية مسطحة، مع العلم أن قرار الشركة قد صدر بعد تناقل وسائل الإعلام بكثافة خبر العريضة.

#اليابان

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