علوش تكشف عن إجرائها عملية تجميل فاشلة وما الذي يزعجها في زوجها؟

وكالات / سما /

أكدت الممثلة السورية كندة علوش أنها خضعت لعملية تجميل فاشلة، مضيفة أنها تعرضت لانتقادات شديدة بعدها.

وقالت علوش خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”: “أكد لي بعض أصدقائي أن وجهي يحتاج إلى حقن بوتكس وفيلر وبالفعل قررت أن أجري هذه العملية ورغم اعتزازي الشديد بالطبيب الذي أجرى لي العملية لأنه ناجح ومتميز إلا أن التجربة كانت سيئة وظهرت بمهرجان الجونة السينمائي بوجه مشدود ومنتفخ وغير قادرة على الإبتسامة، وتعرضت لانتقادات شديدة وقتها ولكن مع مرور الوقت وجهي عاد لطبيعته”.

وأضافت: “الأمومة غيرت بي أشياء كثيرة فقد علمتني العطاء والصبر وغيرت حياتي بالكامل” .

وتابعت: “الأمومة بالنسبة لبعض السيدات لحظة عابرة ويكملن حياتهن العملية بشكل طبيعي ولكنها بالنسبة لي لحظة استثنائية وقد أوقفت نشاطي الفني من أجلها وعندما أعود للتمثيل سأكون حريصة على التوفيق بينه وبين حياتي العائلية”.

كندة علوش تحدثت عن أكثر شيء يزعجها في زوجها عمرو يوسف: “مشغول طوال الوقت بالتليفون وعندما أتحدث معه في موضوع لا ينظر لي وهذا الأمر يزعجني”.