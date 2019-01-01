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تعرف على سادس صفقات خدمات الدير الصيفية

الخميس 06 يونيو 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على سادس صفقات خدمات الدير الصيفية


غزة / سما /

واصل نادي خدمات دير البلح، مسلسل صفقاته الصيفية، استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد خدمات الدير انضمام الحارس فادي الشامي لصفوفه مدة موسم واحد، قادما من الجلاء، ليكون سادس صفقاته الصيفية.

وسبق للنادي التعاقد مع محمود البحيصي، ويوسف أبو ظاهر، ومحمد أبو شعيب، ومهند البحيصي، وسعيد تمراز، ما يؤكد أن الفريق حريص على الرجوع للدرجة الأولى في الموسم المقبل.

يشار إلى أن فريق خدمات دير البلح هبط للدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في نهاية الموسم الأخير، عقب حلوله في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الأولى.

#خدمات دير البلح #فادي الشامي

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