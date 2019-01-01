علامة جديدة على اقتراب أليجري من البريميرليج

وكالات / سما /

رحل ماسيمليانو أليجري، عن الإدارة الفنية ليوفنتوس، بعد 5 سنوات ناجحة قضاها المدرب التوسكاني برفقة البيانكونيري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن أليجري سيذهب إلى لندن من أجل تلقي دروس لتعلم اللغة الإنجليزية، من أجل الاستعداد لمغامرة جديدة في فريق كبير بالدوري الإنجليزي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أليجري من المحتمل أن يتولى المهمة الفنية لمانشستر يونايتد، موضحة أن المدرب يخطط للذهاب لمدرسة لغة إنجليزية في عاصمة إنجلترا.

ورحل أليجري عن يوفنتوس، عقب فوزه بلقب الدوري الإيطالي في الخمس سنوات التي قضاها على التوالي، بجانب فوزه بكأس إيطاليا (4 مرات)، والسوبر الإيطالي (مرتين).