  1. الرئيسية
  2. الرياضة

علامة جديدة على اقتراب أليجري من البريميرليج

الخميس 06 يونيو 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامة جديدة على اقتراب أليجري من البريميرليج


وكالات / سما /

رحل ماسيمليانو أليجري، عن الإدارة الفنية ليوفنتوس، بعد 5 سنوات ناجحة قضاها المدرب التوسكاني برفقة البيانكونيري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن أليجري سيذهب إلى لندن من أجل تلقي دروس لتعلم اللغة الإنجليزية، من أجل الاستعداد لمغامرة جديدة في فريق كبير بالدوري الإنجليزي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أليجري من المحتمل أن يتولى المهمة الفنية لمانشستر يونايتد، موضحة أن المدرب يخطط للذهاب لمدرسة لغة إنجليزية في عاصمة إنجلترا.

ورحل أليجري عن يوفنتوس، عقب فوزه بلقب الدوري الإيطالي في الخمس سنوات التي قضاها على التوالي، بجانب فوزه بكأس إيطاليا (4 مرات)، والسوبر الإيطالي (مرتين).

#أليجري #البريميرليج

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد وصول "المنحة القطرية" إلى غزة والضفة

اشتية:الأزمة المالية تشتد وقد نسرح عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات

صور: مصرع شقيقين في حادث سير مروع على طريق نابلس طولكرم

أمريكا حذرت مواطنيها في مصر قبل ساعات من هجوم سيناء الدموي

صلاح يهاجم الاعلام المصري

وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في القاهرة

نتنياهو يعين اول وزير "مثلي الجنس" للقضاء خلفا لشاكيد بعد اقالتها

الأخبار الرئيسية

اشتية وميلادينوف

ميلادينوف يهاتف اشتية ويطالبه بوقف الزيادة على رواتب الوزراء فورا والتحقيق فيها

عبد الحليم الأشقر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم العالم الفلسطيني "عبد الحليم الأشقر" للاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : الدخول إلى غزة أمر ممكن و يجب القتال داخل القطاع

الجعبري خلال استقباله قيادات استيطانية في الخليل بشهر رمضان

صحيفة عبرية: رجل أعمال فلسطيني يوافق على حضور مؤتمر البحرين.. فمن هو ؟

​جرينبلات

​جرينبلات يهاجم اشتيه و ينتقد منح وزراء السلطة الفلسطينية امتيازات مالية "فخمة"