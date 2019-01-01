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سابقة تاريخية.. إعادة نهائي دوري أبطال افريقيا

الخميس 06 يونيو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة تاريخية.. إعادة نهائي دوري أبطال افريقيا


وكالات / سما /

قررت لجنة الطوارئ التي شكّلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف", إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محايد، عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

وقال الجزائري هادي هامل المستشار الإعلامي لرئيس "الكاف": "استند القرار إلى أن الظروف المرتبطة باللعب والأمن لم تكن متوفرة في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال ما حرم اللقاء من بلوغ نهايته."

وأضاف: "وتبعا لذلك فإن مباراة الإياب ستعاد خارج تونس على أن تقام بعد كأس أمم أفريقيا، مع اعتماد نتيجة مباراة الذهاب (1-1)".

وشهدت مباراة الإياب على ملعب "رادس"، والتي توقفت قبل نهايتها بـ30 دقيقة تقريبا، مخالفات تنظيمية، بسبب رفض الوداد استكمال المباراة احتجاجا على عدم احتساب هدف له، وعدم لجوء الحكم بكاري غاساما إلى تقنية الفيديو، التي اتضح عطلها قبل المباراة.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب نادي الترجي بإعادة كأس البطولة وميداليات التتويج, بعدما منحه إياهما في وقت سابق.

#دوري أبطال

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