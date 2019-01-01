4 وجهات محتملة لكيلور نافاس في الميركاتو الصيفي

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً يستعرض الخيارات المتاحة أمام الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الذي بات رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي أمر وارد جداً.

وقرر زين الدين زيدان الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم القادم، مما جعل نافاس يقرر الرحيل، وهو ما اتضح في لقطة توديعه جماهير ملعب سانتياجو برنابيو خلال المباراة الأخيرة بالليجا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جرمان قد يفكر بخيار التعاقد مع نافاس بعد الإعلان عن رحيل الحارس الأسطوري جيجي بوفون، وذلك في حال لم ينجح النادي بالتعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وهذا يقودنا للخيار الثاني أمام نافاس وهو مانشستر يونايتد الذي قد يوقع معه كبديل سريع لدي خيا الذي سينتهي عقده بعد عام واحد فقط، وما زال لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بسبب الاختلاف على الراتب السنوي.

كذلك تلقى نافاس عرضاً من بورتو، حيث يبحث الأخير عن حارس بديل لايكر كاسياس الذي اعتزل كرة القدم بعد تعرضه لنوبة قلبية قبل بضعة أسابيع، كما هناك اهتمام أيضاً من بنفيكا.​

العقبة التي تقف أمام انتقال نافاس إلى الدوري البرتغالي هي راتبه المرتفع والذي سيصعب على بورتو وبنفيكا توفيره، وربما يلجأ ريال مدريد لدفع نصف أجره السنوي كما فعل من قبل في صفقة انتقال كاسياس إلى بورتو، علماً أن تقاضى الآن 5 ملايين يورو سنوياً صافية من الضرائب.

مستقبل نافاس محصور بين هذه الأندية الأربعة بنسبة كبيرة جداً، ولم تستبعد صحيفة آس دخول يوفنتوس على الصفقة أيضاً، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لذلك.