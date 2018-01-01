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رسميًا.. نيمار خارج كوبا أمريكا بسبب الإصابة

الخميس 06 يونيو 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. نيمار خارج كوبا أمريكا بسبب الإصابة


وكالات / سما /

أعلن الإتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن خسارة نجم الفريق الأول، نيمار دا سيلفا في بطولة كوبا أمريكا القادمة والتي ستقام على الأراضي البرازيلية.

وقد أصيب نيمار في المباراة الودية التي اقيمت فجر هذا اليوم ضد منتخب قطر والتي فاز بها منتخب السليساو بنتيجة 2-0 سجلهما كل من ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.

وقام الإتحاد البرازيلي بنشر الخبر قبل قليل عن إصابة النجم البرازيلي نيمار بقطع (تمزق) في أربطة الكاحل ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة مما يجعله يغيب عن بطولة كوبا أمريكا التي تبدأ في منتصف الشهر الحالي.

وقد غادر نيمار المباراة مبكرًا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء باكيًا بسبب تلك الإصابة التي ضربته في الدقيقة 17 لتخسر البرازيل أبرز نجم في الفريق وقائدها قبل البطولة الهامة.

جدير بالذكر أن نفس الإصابة حرمت نيمار من خوض منافسات موسم 2018-2019 مع فريقه باريس سان جيرمان حيث غاب لمدة 3 أشهر بسبب الكاحل والتي كانت ضمن أسباب خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 
#نيمار #الإصابة

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