  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يستولون على أراض زراعية غرب بيت لحم

الخميس 06 يونيو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على أراض زراعية غرب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 استولى مستوطنون اليوم الخميس، على أراض زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" استولت على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسلاكا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية.

وأضاف بريجية أن هذا الاعتداء يعكس مخططات الاحتلال واستهدافه لمنطقتي المخرور والقصير غرب بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد وصول "المنحة القطرية" إلى غزة والضفة

اشتية:الأزمة المالية تشتد وقد نسرح عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات

صور: مصرع شقيقين في حادث سير مروع على طريق نابلس طولكرم

أمريكا حذرت مواطنيها في مصر قبل ساعات من هجوم سيناء الدموي

صلاح يهاجم الاعلام المصري

وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في القاهرة

نتنياهو يعين اول وزير "مثلي الجنس" للقضاء خلفا لشاكيد بعد اقالتها

الأخبار الرئيسية

اشتية وميلادينوف

ميلادينوف يهاتف اشتية ويطالبه بوقف الزيادة على رواتب الوزراء فورا والتحقيق فيها

عبد الحليم الأشقر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم العالم الفلسطيني "عبد الحليم الأشقر" للاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : الدخول إلى غزة أمر ممكن و يجب القتال داخل القطاع

الجعبري خلال استقباله قيادات استيطانية في الخليل بشهر رمضان

صحيفة عبرية: رجل أعمال فلسطيني يوافق على حضور مؤتمر البحرين.. فمن هو ؟

​جرينبلات

​جرينبلات يهاجم اشتيه و ينتقد منح وزراء السلطة الفلسطينية امتيازات مالية "فخمة"