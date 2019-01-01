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ضغوط اسرائيلية بالكونغرس الامريكي لاحباط مشروع لحل الدولتين

الخميس 06 يونيو 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضغوط اسرائيلية بالكونغرس الامريكي لاحباط مشروع لحل الدولتين


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اسرائيلية أن سيناتورات أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رفضوا طلبات إسرائيلية للامتناع عن دفع مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين. وأضافت أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة.

وافاد موقع "أكسيوس " الاخباري الامريكي ان مشروع القرار المذكور سيطرح على طاولة الكونغرس قريبا وقال مسؤولون في الادارة الامريكية انهم لم يؤيدوا فكرة حل الدولتين لان هناك اختلافا عميقا بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.

وقالت المصادر وفقا لموقع"ريشت العبري"ان السفير الاسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين اسرائيليين اخرين يلحون على السناتورين غراهام وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار . واكد الدبلوماسيون الاسرائيليون انهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الاشارة الى الوضع النهائي التي تهدف اليه هذه المفاوضات .

واضاف الموقع ان غراهام وفان هولين رفضا حتى الان الطلبات الاسرائيلية بهذا الصدد

وقالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين انه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهام يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل .

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