ميلادينوف يهاتف اشتية ويطالبه بوقف الزيادة على رواتب الوزراء فورا والتحقيق فيها

رام الله / سما /

انتقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف،الزيادة على رواتب الوزراء في السلطة الفلسطينية " والتي اثارت ضجة وجدلا مؤخرا .

وقال في تغريدة له يوم الخميس على حسابه الخاص بموقع "توتير" أنه في الوقت الذي يصارع فيه الفلسطينيون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحين يتم قطع رواتب في غزة، تأتي هذه القرارات ضد المنطق وتغضب الناس بحق.

وأضاف ملادينوف ، "تحدثت مع د. اشتية وهو ملتزم بإيقاف هذه الممارسة فورا والتحقيق فيها".

وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، انتقد ايضا إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ، منح وزرائه امتيازات فخمة تشمل زيادة في الرواتب والحوافز سراً بنسبة كبيرة تصل لـ67%، بينما يكافح الفلسطينيون من أجل لقمة العيش في ظل الإجراءاتٍ المالية التي فرضتها عليهم السلطة الفلسطينية جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأردف في تغريدة له على حسابه في "تويتر"،جرينبلات: أنه كان من الأولى بالسلطة الفلسطينية الاهتمام بأوضاع الناس المتردية بدلاً من اتخاذ مثل هكذا قرار.

كما هاجم جرينبلات عبر حسابه على تويتر، السلطة الفلسطينية واتهمها بأنها تتسبب بانهيار ذاتها.