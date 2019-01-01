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بموافقة الاردن وبعض دول الخليج .. هذا ما قامت به اسرائيل مؤخرا قرب الاقصى

الخميس 06 يونيو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة الاردن وبعض دول الخليج .. هذا ما قامت به اسرائيل مؤخرا قرب الاقصى


وكالات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية ان  اسرائيل قامت مؤخرا باعمال تنظيف قرب المسجد الاقصى ازالت بموجبه مكبا قديما كان مخصصا للنفايات ونقلته الى مكان اخر.

وادعت الصحيفة   ان الاجراء الاسرائيلي جاء في الأسابيع الأخيرة و بموافقة الاردن وبعض دول الخليج  وبعيدًا عن الأضواء .

واوضحت ان اسرائيل  قامت بتطوير قسم بالقرب من الاقصى، حيث قامت بتنظيف المكان من النفايات، وعمل كهذا نادرا ما يحدث نظرا لحساسية المكان حيث اندلعت يوم الأحد مواجهات عنيفة مع اقتحام المستوطتين إلى الموقع المقدس للاحتفال" بيوم القدس".

ويقع المكب بالقرب من المسجد الاقصى وعرف بانه مخصص لذكرى الجنود الاردينيين الذي سقطوا في حرب 67، وكان مكانا لكب النفايات، اصبح مكره صحية خصوصا للمصلين المارين من المكان، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اقرت خطة بتكلفة 6 مليون شيكل لتنظيف المكان، ولكن بسبب حساسية الاعمال بالقرب من الاقصى تاجل المشروع حتى الحصول على موافقة الاردن وبعض دول الخليج حسب زعم الصحيفة.

#الاقصى #الاردن #مكب للنفايات

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