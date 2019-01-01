  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تطبيع "بحثي" إسرائيلي مع الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر

الخميس 06 يونيو 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيع "بحثي" إسرائيلي مع الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر


القدس المحتلة / سما /

انضمّ باحثون إسرائيليّون، مؤخرًا، إلى باحثين سعوديين وسودانيين ومصريّين وأردنيين، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص بـ"إنقاذ الشعاب المرجانيّة" في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانيّة أمام التهديدات المناخيّة العالمية والمحليّة، ويشارك فيه باحثون إسرائيليّون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات.

ووفقًا لـ"هآرتس"، توسّط معهد الأبحاث التكنولوجيّة التابع للحكومة السويسريّة، بين إسرائيل والدول العربيّة التي لا يقيم عدد منها علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، منها السودان والسعوديّة.

ومن بيان المؤسسات الأكاديّميّة المشاركة في اللقاءات التطبيعيّة، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة في السعوديّة، ومعهد أردني مقرّه في مدينة العقبة، التي تطلّ على البحر الأحمر.

وسيدرس مركز الأبحاث مجتمع الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضّر والاصطياد غير القانون والنفايات الصناعيّة.

وأقيم المركز، رغم "النجاة الكبيرة" للشعب المرجانية في البحر الأحمر، التي لا زالت تتعرّض لتهديدات كثيرة بسبب الصناعة البشريّة.

وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر هو إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه.

وقال باحث إسرائيلي مشارك في المركز الجديد حول الخطط المستقبليّة للمركز "تخيّلوا سفينة ترفع العلم السويسري تجوب البحر الأحمر وتقلّ باحثين وعمالا من كل دول المنطقة ومن مناطق أخرى في العالم".

#تطبيع #البحر الأحمر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد وصول "المنحة القطرية" إلى غزة والضفة

اشتية:الأزمة المالية تشتد وقد نسرح عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات

لاجئ فلسطيني دافع بجسده عن المدنيين.. وتجاهلوا هويته

مسؤول رفيع في غزة: الفصائل بما فيها حماس، تطالب بتحويل المزيد من الأموال القطرية

صور: مصرع شقيقين في حادث سير مروع على طريق نابلس طولكرم

أمريكا حذرت مواطنيها في مصر قبل ساعات من هجوم سيناء الدموي

صلاح يهاجم الاعلام المصري

الأخبار الرئيسية

عبد الحليم الأشقر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم العالم الفلسطيني "عبد الحليم الأشقر" للاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : الدخول إلى غزة أمر ممكن و يجب القتال داخل القطاع

الشاباك يعلن اعتقال أسير محرر و3 شبان آخرين بزعم تنفيذ عمليات في الضفة

الجعبري خلال استقباله قيادات استيطانية في الخليل بشهر رمضان

صحيفة عبرية: رجل أعمال فلسطيني يوافق على حضور مؤتمر البحرين.. فمن هو ؟

​جرينبلات

​جرينبلات يهاجم اشتيه و ينتقد منح وزراء السلطة الفلسطينية امتيازات مالية "فخمة"