جنرال إسرائيلي : الدخول إلى غزة أمر ممكن و يجب القتال داخل القطاع

القدس المحتلة / سما /

اكد الجنرال في جيش الاحتلال الاسرائيلي "يائير جولان" ان الدخول إلى غزة أمر ممكن وانه يجب القتال داخل القطاع .

وقال جولان في تصريحات لصحيفة " يسرائيل هيوم " العبرية لقد أعطينا العدو وقتاً أكثر من اللازم ويجب الدخول الىغزة, موضحا ان سبب عدم توجه الجيش لدخول غزة هو أننا خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر حسب تعبيره .

واضاف :" نحن نمنح ما يكفي من الوقت للعدو، القتال في غزة ليس مجاني، القتال في هذا المركز الحضري قتال على الأرض، عليك أن تفعل ذلك لأنه في النهاية عليك أن تفعل ذلك.