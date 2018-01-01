الشاباك يعلن اعتقال أسير محرر و3 شبان آخرين بزعم تنفيذ عمليات في الضفة

القدس المحتلة / سما /

اعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن اعتقال أسير محرر من سكان تقوع قرب بيت لحم بزعم مهاجمته مستوطن إسرائيلي بمطرقة ما أدى لإصابته في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقل هو أحمد إبراهي نصر الله، وهو أسير محرر أفرج عنه عام 2018، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه لائحة اتهام خطيرة ضده.

فيما أعلن الشاباك بالتعاون مع الجيش والشرطة، عن اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين هم أعضاء خلية ألقوا زجاجات حارقة على مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم في الرابع من الشهر الماضي.

وقد قال قائد كتيبة "دوخيفات"،في جيش الاحتلال نير إيفرغن: " قمنا بإجراء حملة اعتقالات ليلية، اعتقلنا خلالها ثلاثة مشتبهين بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه عتصيون."