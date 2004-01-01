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هاتريك تاريخي من رونالدو يقود البرتغال لنهائي أوروبا (شاهد)

الخميس 06 يونيو 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتريك تاريخي من رونالدو يقود البرتغال لنهائي أوروبا (شاهد)


وكالات

قاد كريستيانو رونالدو البرتغال إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على سويسرا 3-1، الأربعاء، على "إستاديو دراغاو" في بورتو.

وبعد أن افتتح التسجيل لبلاده من ركلة حرة في الدقيقة 25 من ثالث مباراة له بعد العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، بدا الفريقان في طريقهما إلى التمديد، بعدما أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل من ركلة جزاء (57).

إلا أن رونالدو ضرب في الوقت القاتل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 88 و90، ليقود بلاده إلى النهائي المقرر الأحد على الملعب ذاته ضد الفائز من مباراة الخميس بين إنكلترا وهولندا في غيمارايش.

ويأمل رونالدو الذي رفع رصيده إلى 7 ثلاثيات بقميص المنتخب البرتغالي و53 بالمجمل خلال مسيرته الرائعة، معززا سجله كأفضل هداف في بلاده بـ88 هدفا في 157 مباراة دولية، بأن تكتمل الفرحة الأحد بإحراز اللقب من أجل تعويض الخيبة التي عاشها البرتغاليون عام 2004، حين استضافوا كأس أوروبا، ووصلوا إلى النهائي، قبل أن تحرمهم اليونان من لقبهم الكبير الأول.

وتأهلت البرتغال إلى نصف نهائي هذه البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي كبديل عن المباريات الودية، بعد أن تصدرت مجموعتها أمام إيطاليا وبولندا، فيما بلغت سويسرا دور الأربعة بعدما حققت المفاجأة بإقصائها بلجيكا إثر الفوز عليها في الجولة الأخيرة 5-2، بعد أن كان "الشياطين الحمر" في المقدمة 2-صفر.

#رونالدو #البرتغال #هاتريك

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