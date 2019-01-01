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الرئيس يدين الهجمات الإرهابية غرب العريش ويعزي نظيره المصري

الخميس 06 يونيو 2019 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يدين الهجمات الإرهابية غرب العريش ويعزي نظيره المصري


رام الله / سما /

دان الرئيس محمود عباس،  الهجمات الإرهابية الجبانة التي أدت إلى استشهاد ضابط وعدد من جنود الجيش المصري غرب مدينة العريش.

وقدم الرئيس عباس في برقية تعزية بعثها لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها التعازي للرئيس السيسي وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس في البرقية وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الشعب المصري وقيادته في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها.

وجاء في البرقية: "تلقينا الخبر ببالغ التأثر، وندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، ونحن على ثقة بأن الجيش المصري وقوات أمنه البطلة ستواصل رسالتها لخلق الأمن والاستقرار في ربوع مصر الغالية، تحت قيادة فخامتكم، داعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام".

#الرئيس عباس #السيسي #العريش #ارهاب

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