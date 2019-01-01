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حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً

الخميس 06 يونيو 2019 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، في ساعات النهار معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

ويوم غد الجمعة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

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