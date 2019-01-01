  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يعين اول وزير "مثلي الجنس" للقضاء خلفا لشاكيد بعد اقالتها

الأربعاء 05 يونيو 2019 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعين اول وزير "مثلي الجنس" للقضاء خلفا لشاكيد بعد اقالتها


القدس المحتلة / سما /

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيرًا للقضاء الإسرائيلي، خلفًا، لأييلت شاكيد، التي دخلت إقالتها صباح اليوم حيّز التنفيذ.

وبذلك يكون اوحانا أول مثلي جنس يعمل كوزير في دولة الاحتلال الاسرائيلي .

وفي وقت سابق اليوم، قالت شاكيد إنها تنوي العودة إلى منصب وزيرة القضاء، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لوداعها في مكاتب الوزارة، معربة عن أملها بأن يتم استبدالها بشخص ينتمي إلى نفس الخط السياسي، علمًا بأنها شغلت المنصب بموجب الاتفاقات الائتلافية للكنيست الـ20 مع "البيت اليهودي" وتيار الصهيونية الدينية.

وكان نتنياهو قد أقال وزير التعليم، نفتالي بينيت، وشاكيد، وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت)، بزعم أنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور"، بحسب ما نقلت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الليكود.

وقال مقرّب من شاكيد وبينيت لموقع صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القرار يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند نتنياهو، ويثير الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة. فيما ذهبت مراسلة القناة 12 في الكنيست، دافنا ليئيل، إلى أن قرار نتنياهو يأتي ضمن مسعى نتنياهو "للقضاء" على بينيت وشاكيد، قبل بدء المعركة الانتخابيّة المقبلة، "حيث سيصبح من الصعب جدًا عليهما الترشّح في الانتخابات دون أن يكونا وزيرين".

ولفتت تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن أحد أبرز الأسباب التي دعت نتنياهو إلى الإسراع في إقالة شاكيد، هو الصلاحيات التي تتمتع بها في تعيين المدعي العام الإسرائيلي، حيث تنتهي ولاية المدعي العام الحالي، شاي نيتسان، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعليه، رجح التقرير، أن نتنياهو سيختار وزير القضاء المقبل من قادة حزبه (الليكود)، حتى يتوافق التعيين الحساس مع رغباته، خصوصًا في ظل الملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها بعد جلسة الاستماع حول قضايا الفساد التي يشتبه بضلوعه فيها.

يذكر أن حلفاء نتنياهو في "اتحاد أحزاب اليمين"، رئيس "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس "الاتحاد القومي"، رافي بيرتس، بالوزارتين، طالبا بالمنصبين، واعتبروا أن شاكيد وبينيت مثّلا "الصهيونية الدينية" في الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وأنهما الوريثان الشرعيان لهما.

وفي تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، شدد سموتريتش على أن المنصبين "لا بد وأن يشغلهما شخصيات تمثل ‘الصهيونية الدينية‘". مضيفًا أن حملة "اتحاد أحزاب اليمين" ارتكزت في حملتها الانتخابية على هاتين الوزارتين.

#نتنياهو #مثلي الجنس #أمير أوحانا

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في هجوم استهدف قوة للأمن المصري على طريق العريش

لاجئ فلسطيني دافع بجسده عن المدنيين.. وتجاهلوا هويته

الرئيس: تجاوزنا كل المؤامرات وصفقة القرن ستذهب للجحيم

خامنئي في خطبة العيد يتعهد بإفشال "صفقة القرن"

الحية : أيدينا ممدودة للوحدة بلا قيود وندعو لغلق أبواب التطبيع

وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في القاهرة

عزام يشيد بمواقف السلطة في مواجهة صفقة القرن ويدعوها لوقف القرارات ضد غزة

الأخبار الرئيسية

اشتية:الأزمة المالية تشتد وقد نسرح عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات

رواتب -ارشيفية

الكشف عن موعد وصول "المنحة القطرية" إلى غزة والضفة

حدود غزة - ارشيف

مسؤول رفيع في غزة: الفصائل بما فيها حماس، تطالب بتحويل المزيد من الأموال القطرية

رئيس استخبارات الإحتلال : تنسيق تام بين حماس والجهاد وإمكانية عالية لتفجير الأوضاع بغزة

عضو كنيست : على إسرائيل أن تعد نفسها لانهيار السلطة الفلسطينية