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صلاح يهاجم الاعلام المصري

الأربعاء 05 يونيو 2019 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يهاجم الاعلام المصري


القاهرة/سما/

شن النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح الأربعاء، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

وغرد صلاح على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج مسقط رأس صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

ويقضي محمد صلاح إجازة العيد برفقة عائلته في مسقط رأسه بقرية نجريج، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح، خوفا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن صلاح وصل قريته، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، واستقبل عدد من معجبيه الذين هنئوه بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

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