إصابة إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني بتل أبيب

القدس المحتلة / سما /

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 46 عاماً بجراح متوسطة صباح الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني بتل أبيب قبل أن ينسحب من المكان.

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن المنفذ طعن إسرائيلياً في شارع لامارهاف في رمات هشارون وأصابه بجروح متوسطة، وغادر المكان.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة والجيش تلاحق المنفذ وعلى إثر ذلك تم إغلاق الطريق السريع أمام تقاطع موشاف جنوباً،

كما تم إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة للبحث عن المنفذ.

وأشارت القناة إلى أن مستوطن يهودي تعرض لهجوم اعتداء في شارع الخالدية في البلدة القديمة في القدس أثناء توجهه إلى حائط البراق.

وأوضحت أنه تم تقله للعلاج في مركز شرطة كيشل ووضعه طفيف.