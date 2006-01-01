وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في القاهرة

القاهرة / وكالات /

أعلن في القاهرة الأربعاء عن وفاة الممثل المصري الكوميدي المعروف محمد نجم داخل أحد المستشفيات عن 75 عاما بعد أزمة صحية قصيرة.



وأصيب نجم بجلطة دماغية قبل أسبوعين وبقي في العناية الفائقة حتى وفاته، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر الأربعاء.



ونعاه بحزن كبير عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ صادف رحيله أول أيام عيد الفطر في مصر.



ولد الفنان الراحل واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض في العام 1944 وبدأ مشواره الفني في مسرح عبد المنعم مدبولي وتتلمذ على يديه.



خاض في حقبة السبعينيات تجربة السينما فقدم أدوارا بسيطة في عدد من الأفلام، منها (حكايتي مع الزمان) و(مولد يا دنيا) و(صانع النجوم)، لكنه فضل التركيز في المسرح.



كانت مسرحية "عش المجانين" التي قدمها أمام حسن عابدين وليلى علوي وميمي جمال عام 1979 ولعب فيها أكثر من شخصية شهادة ميلاده بعالم الكوميديا وتأشيرة دخوله لقلوب المشاهدين.



قدم على مدى أربعة عقود عشرات المسرحيات منها: (الكدابين أوي) و(عبده يتحدى رامبو) و(أولاد دراكولا) و(واحد لمون والتاني مجنون) و(البلدوزر) و(كحيون ربح المليون) و(أصل وخمسة). وقد أسس فرقته المسرحية الخاصة التي حملت اسمه.