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120 ألفا يصلون العيد بالأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الأربعاء 05 يونيو 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
120 ألفا يصلون العيد بالأقصى رغم إجراءات الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

أدى أكثر من 120 ألفا، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالعاصمة الفلسطينية القدس، رغم إجراءات الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب "أدى ما يقارب 120 ألف مصل صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وتوافد المصلون من أنحاء مدينة القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني منذ ساعات الفجر وهم يرددون تكبيرات العيد إلى المسجد.

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين، ونفذ بعضهم فعاليات ترفيهية للأطفال.

وحث الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في خطبة العيد، الفلسطينيين على مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى بعد انتهاء شهر رمضان.

وانتشرت العشرات من عناصر شرطة الاحتلال في مدينة القدس مع تواصل فرض القيود على وصول المصلين من الضفة الغربية وقطاع غزة الى المسجد .‎

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