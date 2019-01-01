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رئيس استخبارات الإحتلال : تنسيق تام بين حماس والجهاد وإمكانية عالية لتفجير الأوضاع بغزة

الأربعاء 05 يونيو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس استخبارات الإحتلال : تنسيق تام بين حماس والجهاد وإمكانية عالية لتفجير الأوضاع بغزة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء "تامير هيمان"، إنّ حركة حماس تحاول منع الدخول في حرب مع اسرائيل، لكنها تواجه أزمات متزايدة في غزة.

وقال أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نقلا عن رئيس شعبة الاستخبارات "هيمان"، في تغريدة له عبر تويتر، إنّ حركتي حماس والجهاد على تنسيقٍ مستمر، ولكن هناك إمكانية عالية لتفجير الأوضاع بقطاع غزة.

وفيما بخص بالعقوبات الأمريكية على ايران، أوضح، أنّ العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها أمريكا على إيران سببت في نشوب أزمة اقتصادية كبيرة جدًا، حيثُ جعلت إيران تعمل ضد التجارة بالنفط وإطلاق تصريحات بشأن البرنامج النووي

وأشارت، إلى أنّنا قمنا بتفعيل الضغوط متعددة الاتجاهات، على إيران أدت الى تجميد نسبي في تموضعها داخل سوريا، وما زالت قائمة، ولذلك تبحث إيران عن أماكن أخرى للتموضع فيها مثل العراق.

#الاحتلال #الجهاد الاسلامي #حماس #غزة

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