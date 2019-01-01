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كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل

الأربعاء 05 يونيو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يقرر شراء صواريخ مضادة للدبابات بـ 600 مليون شيكل


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة العبرية السابعة بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء أفيف كوخافي، يسرع في خطة تعزيز وحدات المشاة في الجيش.

ونقلت القناة عن تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن كوخافي أصدر تعليمات للجيش بأن يحول 600 مليون شيكل إسرائيلي ضمن خطة لشراء صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى في وحدات المشاة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من قبل رئيس الأركان تهدف إلى تعزيز الوحدات تحسبا لحدوث مواجهة محتملة على الجبهة الشمالية أو الجنوبية.

وتتضمن الخطة أيضاً هو شراء صواريخ مضادة للدبابات المصنعة من قبل شركة رافائيل، وهذه الصواريخ تخترق الجدران المحصنة كذلك. 

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