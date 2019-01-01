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ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا

الأربعاء 05 يونيو 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام في الخرطوم إلى 60 قتيلا


وكالات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 60 قتيلا منذ أن اقتحمت قوات الأمن مخيما للمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، الاثنين الماضي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن القتلى سقطوا برصاص قوات التدخل السريع، التي يقودها عضو المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

هذا وقد وصلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن قيادة المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها.

وقد أثار التصعيد الذي يشهده السودان منذ الاثنين الماضي، قلق المجتمع الدولي، ونددت منظمات حقيقة باستهداف المعتصمين السلميين بالرصاص.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أول أمس أن عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بلغ 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

وحذرت المعارضة السودانية "بعض الدول العربية" من التدخل في الشؤون السودانية، وطالبتها بالتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم.

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