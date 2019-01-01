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خامنئي في خطبة العيد يتعهد بإفشال "صفقة القرن"

الأربعاء 05 يونيو 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي في خطبة العيد يتعهد بإفشال "صفقة القرن"


وكالات

شن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في خطبة العيد، هجوما حادا على المنامة لاستضافتها "مؤتمر البحرين"، متهما إياها بالضعف والعجز.

وأكد خامنئي أن الهدف من وراء "مؤتمر البحرين" تنفيذ "خطط أمريكية خائنة وخبيثة"، وشدد في هذا السياق على أن "صفقة القرن لن تتم".

ووصف المرشد الأعلى الإيراني صفقة القرن بأنها " خيانة كبيرة للعالم الإسلامي"، ورأى أنها ستكون " مستنقعا لحكام البحرين والسعودية وستعود بالضرر عليهم".

وجدد خامنئي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمسلمين، معربا في هذا الشأن عن الشكر للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي عارضت صفقة القرن.

#خامنئي #صفقة القرن #فلسطين

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