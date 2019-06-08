تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والاحد القادمين

اعلنت الشرطة عن اجراء تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والاحد القادمين بسبب الاعياد اليهودية .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان العمل على المعبر يوم السبت الموافق 08/06/2019، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية طهراً في كلا الاتجاهين.

اما يوم الاحد 09/06/2019 فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في في كلا الاتجاهين .

ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين