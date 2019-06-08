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تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والاحد القادمين

الأربعاء 05 يونيو 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والاحد القادمين


 اعلنت الشرطة عن اجراء تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والاحد القادمين بسبب الاعياد اليهودية .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان العمل على المعبر يوم السبت الموافق 08/06/2019، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية طهراً في كلا الاتجاهين.

اما يوم الاحد 09/06/2019 فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في في كلا الاتجاهين .

ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين 

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