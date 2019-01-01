الحية : أيدينا ممدودة للوحدة بلا قيود وندعو لغلق أبواب التطبيع

غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إلى التوحد جميعا لمواجهة "المشروع الصهيوني الأمريكي" ومواجهة "الأخطار المحدقة بقضيتنا".

قال الحية خلال خطبة العيد بمدينة غزة اليوم الأربعاء إن "أيدينا ممدودة للوحدة بلا قيود ولا شروط لتحقيق استراتيجية وطنية واضحة."

وأضاف أنه "يحزننا أن نرى بعض الأنظمة والدول تسوق للاحتلال على شراع التطبيع المكسور لأن القادم على الأمة لا يستهدف فلسطين وحدها وإنما كل الأمة ومقدراتها".

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني لتجاوز الخلافات وتكثيف صلة الرحمة فيما بينهم، وصلة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى.

وأكد الحية أن "الاحتلال لا مقام له على ارض فلسطين، ولا يجوز أن تستقبله عواصمنا العربية والإسلامية بل يجب أن يجرجر إلى المحاكم الدولية".

وناشد "قادة الأمة لإغلاق أبواب التطبيع على العدو وللتوحد لموجهة المشروع التصفوي الذي يريد أن يدمر الأمة."

وأضاف الحية: "صحيح أن أمتتا تراجع دعمهم للقضية الفلسطينية؛ لكن شعوب الأمة لا تزال تمد يدها لفلسطين للدعم والمساندة وإغاثة الفقراء والمعوزين" .

وشدد الحية قائلا "إننا لا ننسى من يمد لنا الخير والدعم فكل التقدير والاحترام لامتنا التي تصر على دعم."

وأضاف "أننا نصر اليوم على استكمال مسيرات العودة لنؤكد أن أهل غزة لا تكسر إرادتهم ولا يتخلون عن إرادتهم ولا يتراجعون عن ثوابتهم".

وتابع:" ندرك أن المؤامرة على قضيتنا كبيرة ومحاولات تصفية قضيتنا كبيرة، والمؤامرة على أسرانا وأقصانا وقدسنا تشتد يومًا بعد يوم في ظروف بالغة التعقيد".